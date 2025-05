Fiorentina in Conference League: scatta l'obbligo di riscatto per Fagioli, quanto incassa la Juventus. Cifre e dettagli

(non senza fatica),, sconfitta 0-1 in casa dal Lecce – che al contempo si salva e mantiene la categoria -.. Un trofeo sfuggito di mano in questi tre anni, dopo le due finali disputate e l’uscita in semifinale in quest’annata per mano del Betis. Un’altra occasione europea per i gigliati che ha un risvolto importante sul mercato.

Infatti,, centrocampista acquistato a gennaio dalla Juventus. Dopo aver già speso 2,5 milioni di euro per l'onere del prestito, adesso la Fiorentina ne versa altri 13 nelle casse dei bianconeri, ai quali possono sommarsi fino ad ulteriori 2,5 di possibili bonus. La Juventus, inoltre, ha il 10% sulla futura rivendita del centrocampista azzurro.