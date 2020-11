La Fiorentina, adesso in un momento delicato, dovrà affrontare domani allo stadio Friuli l'Udinese in Coppa Italia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i viola scenderanno in campo con il classico tournover, con un felice ritorno. Ci sarà, infatti, Josè Callejon, forse non dal primo minuto, ma lo spagnolo punta a trovare spazio per rientrare il prima possibile in condizione e aiutare la squadra di Prandelli.