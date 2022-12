La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa mattina è partita dall’aeroporto di Peretola alla volta della Corsica dove oggi pomeriggio, alle ore 17.30 con diretta sui canali ufficiali del club gigliato, affronterà i padroni di casa del Bastia. E poco prima di partire il tecnico siciliano ha reso noto anche la lista dei conovocati.



Ufficialmente in gruppo Nikola Milenkovic e Luka Jovic, tornati lunedi dagli impegni con la Serbia, mentre per quanto riguarda gli altri in dubbio, potendo disporre di molti giocatori della Primavera, a quanto pare la scelta è stata quella di non rischiare niente. Sono 7 gli indisponibili che resteranno a Firenze: si tratta di Maleh, Terzic, Venuti e Kouame, oltre ai lungodegenti Gonzalez, Sottil e Castrovilli.



Questa la lista dei convocati:



Amatucci, Barak, Benassi, Biagetti, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Cerofolini, Cabral, Dodo, Distefano, Duncan, Igor, Favasuli, Gollini, Ikoné, Jovic. Kayode, Mandragora, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Terracciano.