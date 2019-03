Lafont non recupera, Edimilson neanche convocato e Veretout squalificato. Pioli fa i conti con le assenze in vista della gara contro il Cagliari: Terracciano confermato in porta, mentre la difesa a quattro della Fiorentina - Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi - sarà quella usuale. Come riporta Radio Bruno, a centrocampo giocheranno Benassi, Nørgaard e Dabo. In attacco, tridente composto da Gerson, Chiesa e Muriel.