Il giorno dopo la sconfitta contro il Torino, la Fiorentina è tornata subito in campo in vista dell'Inter. Buone notizie per Vincenzo Montella per quanto riguarda German Pezzella: il capitano ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e ha lavorato anche col pallone, segno di come voglia tornare in campo contro i nerazzurri. Segnali positivi da Boateng e Badelj, apparsi in ripresa, così come non c'è preoccupazione per le condizioni di Federico Chiesa, rientrato in campo contro i granata dopo i problemi all'adduttore. Ancora fisioterapia, infine, per Franck Ribery.