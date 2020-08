Possibile ritorno in Italia per Lucas Torreira. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è in pole position davanti all'Atletico Madrid di Simeone per il centrocampista uruguaiano dell'Arsenal (ex Pescara e Sampdoria). L'ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, che il giocatore attualmente percepisce in Premier League, è un tema che i viola hanno già affrontato con il suo agente e non rappresenta un problema.