La Fiorentina piomba su Lucas Beltran, centravanti del River Plate a lungo seguito dal DS Nicolas Burdisso. Il suo eventuale arrivo, scrive La Nazione, non sarebbe però per forza vincolato alla cessione di un attaccante. In particolare, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non vorrebbe privarsi di Arthur Cabral, per cui prova un affetto speciale.