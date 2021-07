Oggi su La Nazione, edizione Firenze, si parla anche del cruciale ritiro della Fiorentina a Moena, in Val di Fassa: ben 43 giocatori, tra confermati, rientranti dai prestiti e provenienti dalla Primavera, parteciperanno alla spedizione. Altri sei, ovvero quelli impegnati con le Nazionali, si aggregheranno a partire da agosto, ma faranno comunque parte della rosa che Mister Italiano dovrà valutare. Si tratta degli argentini Pezzella, Quarta e Gonzalez, dell'ivoriano Kouamé impegnato alle Olimpiadi, del cileno Pulgar che rientrerà leggermente prima essendo stato eliminato e di Castrovilli.



Spiccano il numero dei portieri, 6, e quello dei difensori, ben 16 dopo la cessione a titolo definitivo di Diks al Copenaghen. La curiosità è tutta per Youssef Maleh, che sfoggerà i primi colpi in viola dopo essere rimasto in prestito al neopromosso Venezia negli ultimi mesi.