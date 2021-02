La Fiorentina prepara la gara di domenica pomeriggio contro l’Udinese. Oggi Franck Ribery si allenerà in gruppo, quindi sarà disponibile per la trasferta in Friuli. Come scrive il Corriere dello Sport, gli interpreti di difesa (Milenkovic, Pezzella e Quarta), centrocampo (Pulgar tra Amrabat e Castrovilli, fuori Bonaventura per infortunio) e attacco (Ribery a sostegno di Vlahovic, la fascia destra (a sinistra giocherà Biraghi) è al centro di un intrigo con Venuti, Caceres e Malcut a contendersi il posto nel 3-5-2. E’ l’ex Napoli a sperare in una maglia da titolare.