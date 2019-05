Tra campo e mercato, sono giorni fondamentali quelli che sta vivendo la Fiorentina. Domenica, al Franchi, andrà in scena un vero e proprio spareggio per la salvezza contro il Genoa, il capitolo finale di una stagione travagliata che, a 90 minuti dalla fine, vede addirittura i viola a rischio Serie B. Contemporaneamente, a qualche migliaio di chilometri di distanza da Firenze, si può decidere il futuro del club. Nei giorni scorsi Diego Della Valle è infatti volato a New York per l'inaugurazione di un nuovo store Tod's a Manhattan. L'occasione giusta per riallacciare i contatti con l'obiettivo di vendere la Fiorentina.



TRA USA E QATAR - Come riporta il Corriere dello Sport, ​da tempo sono vivi i rapporti tra Della Valle e la banca Morgan Stanley per cercare dei possibili compratori. Uno di questi potrebbe essere un fondo del Qatar, forse anche quel Nassen Al Khelaifi - già proprietario del Paris Saint-Germain - interessato pure alla Roma. Un'altra pista, invece, è quella che porta a Rocco Commisso, l'italo-americano che un anno fa provò ad acquistare il Milan da Yonghong Li e che a inizio 2018 aveva offerto 175 milioni di euro alla famiglia Della Valle, che invece ne chiedeva 300.