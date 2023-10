Ben diciassette punti nelle prime otto giornate di campionato e quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. La Fiorentina vola in Serie A e dopo il successo contro il Napoli si è presa il terzo posto in classifica insieme alla Juventus, con appena quattro punti in meno rispetto alla capolista Milan. La squadra di Italiano ha una rosa più ampia e valorosa rispetto alla passata stagione e considerando quanto ha mostrato finora la qualificazione alla prossima Champions League non è un miraggio. Sulla lavagna scommesse le favorite sono ancora Inter, Milan, Juventus e Napoli, come ad inizio stagione, con i nerazzurri non quotati, i rossoneri a 1.05, la Juventus a 1.20 e i campioni d’Italia, nonostante qualche passo falso, a 1.30. Subito dietro le top 4 però la Fiorentina sembra essere la sorpresa in grado di ribaltare i pronostici e per ora si gioca a 4.50 volte la posta scommessa. I viola restano ancora ad un passo dalla Roma, a 3.75 nonostante le tante difficoltà, ma hanno raggiunto nei pronostici l’Atalanta (a 4.50) e superato la Lazio, che invece dopo il secondo posto della passata Serie A sembra in crisi (solo 10 i punti conquistati finora) e per la zona Champions è proposta a 6.00. Per quanto riguarda la lotta Scudetto regna l’equilibrio con il Milan che ora comanda la classifica anche se l’Inter resta favorita per il titolo: i nerazzurri sono proposti a 2.25, i rossoneri si giocano a 3.00. La Juventus è un po’ staccata a 5.50, mentre si allontana il Napoli: i campioni d’Italia non trovano continuità e la conferma è proposta a quota 7.50. Le outsider sono Atalanta (35.00), Roma e Fiorentina (50) e Lazio (75.00).