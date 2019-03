Momento no per Federico Chiesa. Dopo l'infortunio in Nazionale, l'attaccante della Fiorentina è rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Firenze. Chiesa guidava un'auto, che avrebbe urtato un mezzo a due ruote facendolo cadere a terra. Sul posto, tra piazza Puccini e via Baracca, sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. Il calciatore viola sarebbe rimasto illeso, invece il motociclista è stato soccorso e ricoverato all'ospedale Careggi.