La Fiorentina vuole Eusebio Di Francesco per la panchina. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è stato un summit tra la dirigenza del club toscano e l'ex allenatore della Roma, nel quale è stato sondato il gradimento del tecnico abruzzese.



NODO ECONOMICO - Ancora sotto contratto con la Roma fino al 2020, Eusebio Di Francesco percepisce un ingaggio da 3 milioni di euro; 1,9 milioni in più rispetto a quanto percepisce Pioli. La Fiorentina è pronta ad arrivare a 2 milioni, con un contratto di 3 anni. La Viola ha scelto: DiFra è la prima scelta. Seguono Sarri, D'Aversa, Nesta e Giampaolo.