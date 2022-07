Dopo il colpo Mandragora, e gli arrivi imminenti di Gollini e Jovic, la Fiorentina non sembra volersi fermare, ed è pronta a continuare la sua campagna acquisti: l’obiettivo è quello di consegnare a Vincenzo Italiano una squadra all’altezza del doppio impegno settimanale. Nella giornata di ieri i dirigenti gigliati, mentre il gruppo squadra era impegnato nella sessione quotidiana al centro tecnico di Coverciano, si è incontrata con gli agenti di due calciatori spagnoli in orbita viola.



Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino Barone e Pradè si sono incontrati con l’entourage del difensore del Celta Vigo Javi Galan e del centrocampista della Lazio Luis Alberto. Proprio quest’ultimo sarebbe considerato perfetto per il gioco di Italiano, e per dimostrare le reali ambizioni della proprietà. Lo spagnolo, che è comunque seguito anche dal Siviglia, è ormai ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri ed è pronto a lasciare la capitale. Anche se al momento sembra essere un sogno, la speranza è l’ultima a morire: la sensazione è che la Fiorentina ci vorrà provare fino all’ultimo.