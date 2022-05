Al termine di una stagione per certi versi sensazionale ormai si può dire chiaramente:è riuscito nel miracolo di riportare la Fiorentina indopo lunghi anni in cui il club aveva stazionato nei bassifondi della classifica. Lui, che ci ha creduto fin dal primo giorno di ritiro a Moena, ha raccolto una squadra da anni allo sbando, l’ha cresciuta e tirata a nuovo per poi riportarla a veder le stelle. Battendo laieri sera, e chiudendo anche i conti con un destino che lui stesso aveva più volte evocato, il tecnico dopo settimane molto difficili è riuscito a chiudere la stagione nel miglior modo possibile, ed a confermarlo sono i numeri di questa squadra.Non c’è tempo neanche per gioire per il traguardo raggiunto che subito torna a, che al momento non sembra essere sicuro al 100% di rimanere ancora a Firenze. Come annunciato dallo stessoieri nel prepartita, società ed allenatore quest’oggi si incontreranno per discutere del futuro: Ha un altro anno di contratto – ha spiegato Barone – e un’opzione per un altro anno a nostro favore. Domani (oggi, ndr) ci sediamo e parliamo del suo futuro che penso sia qui alla Fiorentina. Ma dobbiamo ballare in due". Parole confermate anche dallo stesso Italiano al termine della partita, che ha aperto poi uno scenario di addio per coloro che sono in prestito: “Si perderanno i giocatori in prestito e qualche giocatore in scadenza"- Per tutti questi motivi adesso sarà importante capire se società ed allenatore continuano a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda: le notizie di quest’oggi degli addii quasi certi di, soprattutto l’uruguaiano che fino a poche settimane fa sembra certo della sua permanenza a Firenze, potrebbero far vacillare il tecnico. Ricordiamo che Vincenzo Italiano all’interno del suo contratto ha inserito una clausola la quale gli permette di svincolarsi tramite il pagamento di