Nel corso della mattinata di oggi la dirigenza della Fiorentina ha incontrato l'agente di Augustin Alvarez, profilo che piace molto in ottica futura, ma al momento non la priorità in vista del mercato di gennaio dove i viola continuano a lavorare alacremente su Borja Mayoral con Real e Roma.



L'agente della punta punta classe 2001 del Penarol, che nella sua scuderia ha anche l'attaccante del Benfica, Darwin Nunez, nella giornata di domani è atteso a Casa Milan per incontrare i dirigenti rossoneri.