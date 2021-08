È una giornata importante in chiave mercato per la Fiorentina dove oltre agli aggiornamenti per Dusan Vlahovic sono previste novità anche per il futuro del capitano, German Pezzella che piace molto al Betis Siviglia.



In questi istanti, infatti, il suo agente ​Martin Guastadisegno è arrivato al centro sportivo Davide Astori per incontrare i dirigenti Pradé e Barone e fare il punto sull'eventuale cessione del difensore argentino.