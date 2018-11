Durante la sosta per le Nazionali, sarà tempo di summit in casa Fiorentina. Come riportato da La Nazione, la priorità è Ismaila Sarr del Rennes, calciatore per il quale la società viola non ha ancora formalizzato alcuna offerta. Si attende di capire, infatti, dall'incontro tra la dirigenza e Stefano Pioli, quali siano le priorità e le richieste in vista del mercato invernale. La quotazione si aggira intorno ai quattordici milioni per l'attaccante, sebbene si possa trattare a partire da undici.