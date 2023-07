Arrivano aggiornamenti sul fronte Gaetano Castrovilli per la Fiorentina. Secondo quanto rende noto il TGR Rai, Alessandro Lucci, agente del 10 viola, incontrerà a breve la dirigenza per definire il futuro del ragazzo, il cui contratto scade nel 2024. Le parti sono ancora ad una certa distanza, Castrovilli vorrebbe garanzie soprattutto sul ruolo in questa Fiorentina. SI cerca l'intesa per prolungare fino al 2027.