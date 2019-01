A margine dei contatti per Erick Pulgar, Fiorentina e Bologna hanno anche parlato del prestito di Federico Ceccherini. Il difensore accetterebbe volentieri la nuova collocazione dopo aver avuto pochissimo spazio nel gruppo di Pioli e potrebbe essere uno di quei giocatori destinati a lasciare la maglia viola e a creare così spazio per nuovi colpi in entrata. Lo riporta La Nazione.