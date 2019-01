Il giorno 29 gennaio 2019 si è svolto l’incontro richiesto da Accvc alla Proprietà di ACF Fiorentina con lo scopo di capire cosa intenda concretamente fare per “il bene della Fiorentina” e restituirle il ruolo che le spetta e che in passato, anche con questa proprietà, ha avuto.

Per la Proprietà della Fiorentina era presente Andrea Della Valle oltre ai vertici della Società.

L’incontro si è svolto presso la sede della società viola dalle ore 20.00 in modo da consentire a tutti i componenti la delegazione dei Viola Club affiliati all’Accvc di essere presenti.

Sin da subito è stata fatta presente la necessità di avere chiarezza rispetto a quello che la Proprietà sta facendo ed intende fare senza risparmiare ad Andrea Della Valle e alla dirigenza presente le nostre critiche e rimostranze, sottolineando contemporaneamente le carenze comunicative della Proprietà dopo il comunicato del 26 giugno 2017 nel quale si poneva la Società in vendita.

La delegazione ha chiesto con forza che l’aspetto sportivo sia predominante rispetto a quello economico.

Di seguito gli elementi emersi:

• ACF Fiorentina non è in vendita

• Dalla fine del Campionato 2016/2017 la Proprietà ha deciso di ricominciare un nuovo percorso in totale regime di autofinanziamento

• Adesso cercheranno di fare degli innesti “giusti” in una ossatura di squadra già esistente, mantenendo a Firenze “tutti coloro che crederanno nel progetto”

• E’ stato ammesso che necessitano miglioramenti nella comunicazione e che il comparto è in via di sviluppo

• E’ stata fatta autocritica per il fatto che in 16 anni non sono riusciti a correlarsi integralmente con la città

• E’ stata manifestata la voglia e la volontà di voler “ricucire con tutta la tifoseria”

• Di non stare e non voler “vivacchiare”.

Per quanto riguarda le ambizioni sportive la Proprietà ha risposto che il percorso avviato è per riportare la Fiorentina in Europa e di continuare a lottare per ogni competizione.

L’autofinanziamento si traduce in una programmazione che punta alla ricerca di giovani che dovranno essere giovani di prospettiva, comunque sempre con la massima attenzione necessaria.

Sono stati trattati anche altri temi tra i quali:

• La nuova ripartizione dei diritti tv che ha cambiato lo scenario del mondo del calcio

• L’aumento del monte ingaggi legato necessariamente alla crescita del fatturato della società

E’ stata ribadita dalla Società l’importanza di dotarsi di infrastrutture di proprietà, attività sulle quali hanno confermato il loro impegno.

Tutto questo adesso sarà riportato in maniera approfondita e discusso con i Viola Club affiliati durante un incontro che si terrà la prossima settimana a seguito del quale l’Associazione “tirerà le fila” e deciderà l’atteggiamento da assumere.



Lo riporta l'ACCVC sui propri canali ufficiali.