Tra i nomi apprezzati dalla Fiorentina per rinforzare le corsie difensive, oltre a Davide Santon, c'è anche quello di Christian Maggio, classe '82 del Napoli, già in maglia viola dodici anni fa. Sarebbe un ritorno inatteso per l'esterno, che porterebbe esperienza in una rosa giovane come quella toscana. Lo scrive La Nazione.