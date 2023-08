Il neo acquisto della Fiorentina Gino Infantino ha parlato dalle colonne de Il Tirreno. Queste sono le sue parole: "Il mio debutto, a Marassi, è stato bellissimo tre volte: perché lo sognavo, perché abbiamo strappato i tre punti, la cosa più importante, e poi perché ho sentito il calore della gente. Conta solo vincere, scrivere la storia, regalare emozioni alla gente. E a me piace farlo. Soprannome? Mi chiamano "gatto". In Argentina si dice che i rosarini siano come gatti, lesti. E mi piace provare ad esserlo”



CONVINTO SUBITO - In realtà, non hanno dovuto convincermi (ride, ndr). Quando mi hanno detto dell'opportunità di arrivare in Italia, ho sperato e fatto in modo che la trattativa si chiudesse presto. Sono molto felice di esser qui