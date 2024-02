Fiorentina, Infantino finisce in Primavera. Galloppa: 'Sapevamo che fosse difficile. Oggi era morto'

Gino Infantino non sta trovando spazio in casa Fiorentina. Arrivato nel corso dell'estate per l'importante cifra di 3 milioni di euro, l'argentino ex Rosario Central non è riuscito ancora ad imporsi nello scacchiere di Vincenzo Italiano. Il classe 2003, però, è stato schierato a sorpresa questa sera nelle sfida vincente della Fiorentina Primavera contro i pari età della Juventus al Viola Park. Una sfida in cui Infantino è sceso in campo da titolare, sotto gli occhi di Joe Barone e Vincenzo Italiano, pur senza brillare. Della sua prestazione ha parlato nel post gara l'allenatore della formazione Primavera Viola Daniele Galloppa ai microfoni di firenzeviola.it:



SFINITO - E' venuto ieri a fare la rifinitura con noi. E' sempre difficile essere catapultato in campo dopo che è tanto che non giochi. Mi ha detto che era "morto" alla fine infatti. Non ho avuto alcuna indicazione sul minutaggio però l'idea mia era vedere quanto ne avesse. E' un ragazzo straordinario, oggi era una gara difficile e quindi questo non lo ha aiutato