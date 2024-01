Fiorentina, Infantino può già partire. Su di lui gli occhi della Serie B

Non è stata certamente una prima metà di stagione esaltante per Gino Infantino. Arrivato alla Fiorentina, che lo ha prelevato dagli argentini del Rosario Central, quest'estate, Infantino ha trovato pochissimo spazio fin qui in maglia viola collezionando solamente 194 minuti complessivi in campo. Al di là del periodo di adattamento, Infantino ha trovato grande concorrenza in un ruolo in cui si alternano due giocatori importanti come Antonin Barak e Bonaventura. Per questo motivo, la viola sta meditando se lasciar partire il classe 2003 già in questo mese per fargli trovare continuità altrove e per farsi le ossa in una squadra che, appunto, possa garantirgli un maggior minutaggio. Anche se non nella massima categoria del calcio italiano.



IN PRESTITO - Secondo quanto scrivono i colleghi di Violanews, l'argentino potrebbe sbarcare in Serie B nel corso dei prossimi giorni. Su di lui c'è infatti la Cremonese che accoglierebbe volentieri Gino Infantino. Tuttavia, si legge, la Fiorentina non vorrebbe perdere il controllo del ragazzo e acconsentirebbe ad una sua partenza solamente in prestito. Infantino è arrivato alla Fiorentina questa estate per una cifra vicina ai tre milioni di euro. La situazione resta da monitorare nel corso delle prossime settimane di calciomercato.