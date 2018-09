Napoli, Sampdoria e probabilmente anche la SPAL, per rientrare in campo il 25 settembre contro l'Inter. Potrebbe essere questa la tabella del rientro nei ranghi di Alban Lafont, infortunatosi al bicipite femorale della coscia destra durante la gara con l'Udinese, salterà verosimilmente tre partite. Stefano Pioli si affiderà per praticamente tutto il mese a Bartlomej Dragowski. Lo riporta La Nazione.