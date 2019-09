Con la chiusura del mercato, la Fiorentina può finalmente iniziare a lavorare con tutte le pedine a disposizione di Montella, e il primo nodo da sciogliere in vista della stagione è legata al ruolo di centravanti. La Fiorentina ha infatti lasciato partire Simeone, che dopo una stagione negativa si è accasato a Cagliari, con la viola che ha ripiegato su Pedro e Boateng, promuovendo dalla primavera Vlahovic a tempo pieno. In questo momento sono tre i giocatori, quindi che si contenderanno la maglia da titolare, con caratteristiche diverse e funzionali a più moduli e sistemi di gioco a cui Montella può ricorrere.



PEDRO- L’ultimo arrivato in casa Fiorentina, Pedro, è l’investimento più oneroso, per quanto riguarda il cartellino, della sessione estiva viola, visto che è stato pagato circa 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha scelto la maglia numero 9, Pradè è calcisticamente innamorato di lui, ma è ancora tutto da scoprire, nonostante la fama che lo precede, con paragoni illustri come Cavani e Luca Toni. Potrebbe essere lui la punta perfetta per il 4231 che Montella sta ipotizzando, anche se sarà da valutare anche la tenuta fisica del classe ’97, che solo un anno fa ha subito la rottura del crociato.



ROSA- Gli altri due giocatori in lizza per il ruolo da attaccante titolare sono Boateng e Vlahovic, diametralmente all’opposto per mille motivi. Il primo, fondamentale, è l’esperienza, di cui Boateng è ricco, viste le tante maglie che ha vestito e i successi raggiunti, mentre il serbo è un classe 2000, con due gol tra i professionisti in Italia, segnati in agosto al Monza. Un fattore che però li accomuna è il talento, di cui entrambi sono molto dotati, e che potrebbero garantire ad entrambi spazio e minuti, come visto fin qui. Questa staffetta a tre, probabilmente, continuerà per tutta la stagione, con l’obbiettivo di regalare imprevedibilità, ma soprattutto il maggior numero di gol possibili alla Fiorentina.