Fiorentina-Inter, Bove in panchina per sostenere i compagni

Sono passati più di due mesi da quel 1º dicembre, ma i giocatori di Fiorentina e Inter non dimenticheranno mai quei momenti di paura quando il centrocampista viola Edoardo Bove si è accasciato a terra perdendo i sensi. Oggi le due squadre hanno recuperato quella gara sospesa al 17’, e in panchina c’è anche Edoardo.



GLI APPLAUSI DEL FRANCHI - L’arrivo del giocatore vicino a Palladino ha fatto scattare gli applausi di tutto il Franchi. Non è in distinta, chiaramente: il ragazzo non potrà continuare a giocare in Serie A e bisogna capire se ci sarà ancora il calcio nel suo futuro, intanto però oggi è voluto stare vicino ai compagni in quella che per lui sarà sempre una partita particolare.