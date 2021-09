14 anni di differenza, eppure Dusan Vlahovic ha segnato già più di un terzo (30) dei gol in A di Edin Dzeko (88). Quando il bosniaco firmava la sua migliore stagione realizzativa in giallorosso, il serbo siglava il suo primo accordo con la Fiorentina. E quando Dzeko era in odor di trasferimento alla Juventus, Vlahovic era nel mirino della Roma, che ne aveva fiutato le qualità fuori dall'ordinario. Che non sono sfuggite però al club viola. L'Inter in estate ha perso Lukaku, e la prima scelta sarebbe stata proprio Vlahovic, ma alla fine i nerazzurri hanno virato su Dzeko per l'impossibilità di raggiungere certe cifre. Adesso i due si ritroveranno da avversari domani, appaiati a quota 3 reti in classifica marcatori, dietro a Immobile che ne conta 5. Lo scrive il Corriere Fiorentino, in presentazione alla partita che si giocherà alle 20:45 al Franchi.