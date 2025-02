Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina ed Inter si ritrovano, a soli quattro giorni dalla gara di ritorno prevista per lunedì, di nuovo l'una di fronte all'altra dopo la serata tremenda del primo dicembre. Fu la notte in cui Bove si accasciò a terra privo di sensi con la sfida che venne sospesa al 16'. E proprio dal sedicesimo minuto si ripartirà alle 20:45 di giovedì 6 febbraio 2025 nel recupero della quattordicesima giornata di Serie A. I viola hanno ritrovato la strada giusta e vengono da due vittorie consecutive, ma di fronte ci sarà un'Inter che si presenterà col coltello fra i denti dopo il pari stregato nel derby.

Partita: Fiorentina-InterData: giovedì 6 febbraio 2025Orario: 20:45Canale TV: DAZN, SkyStreaming: DAZN, SkyGo, NOW: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Dodò, Gudmundsson, Beltran; Kean. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

- Le squadre dovranno giocare con coloro che erano già tesserati a dicembre nelle rispettive squadre: un grosso problema per la Fiorentina che ha attuato una vera e propria rivoluzione nel mercato invernale. Dovrebbe rientrare Adli dopo la squalifica, ancora da monitorare Colpani e Cataldi, Palladino pensa a Dodò alto a destra. Praticamente tutti a disposizione, invece, per Inzaghi, che rinuncia ai soli Zalewski e Correa. Calhanoglu verso un turno di riposo dopo essere apparso piuttosto spento col Milan.Fiorentina-Inter sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. La gara sarà visibile anche su Sky sottoscrivendo un abbonamento valido

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account. Il match sarà trasmesso anche sulle piattaforme streaming di SkyGo e NOW- La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Dario Marcolin su DAZN. Su Sky e NOW ci saranno invece Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani