L’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato due vittorie consecutive in campionato che – unite ai quattro punti conquistati in Champions contro il Barcellona – hanno permesso ai nerazzurri di superare il momento di difficoltà. Difficoltà invece non superate dai viola, capaci di conquistare solo un successo nelle ultime 9 gare di Serie A. La Fiorentina cerca la svolta nel match di sabato sera del “Franchi” ma le quote premiano i nerazzurri, offerti a 2,07: in vantaggio sul segno «1» dato 3,59, quota molto vicina al pareggio fissato a 3,54. L’Inter – tra gol fatti e subiti – è quella con il maggior bottino di reti in trasferta del campionato, che fa prevalere ancora l’Over 2.5, a 1,77, contro il 2,02 dell’Under 2.5 Con l’assenza di Lukaku in attacco, Inzaghi si affida ancora a Lautaro Martinez, a segno nelle ultime due sfide ufficiali. Il tris dell’argentino si gioca a 2,50, mentre tra i padroni di casa Arthur Cabral spera di sbloccarsi in Serie A, con una rete che vale 3,75 volte la posta.