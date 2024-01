Fiorentina-Inter, il curioso episodio che ha coinvolto Lautaro Martinez

Episodio decisamente curioso quello verificatosi sul primo pallone giocato all’inizio del secondo tempo di Fiorentina-Inter. Subito dopo il fischio del signor Aureliano, che autorizzava la ripresa del gioco sul punteggio di 1-0 in favore dell’Inter, il direttore di gara è stato costretto ad arrestare il gioco, in quanto uno spettatore, proveniente dalla tribuna centrale, è riuscito ad introdursi sul campo dello stadio “Franchi”.



Prima di essere neutralizzato dal personale di sicurezza sistemato a bordo campo ed essere consegnato agli uomini della Digos presenti, l’invasore è riuscito a scattare una foto con Lautaro Martinez, autore dopo 14 minuti del gol che ha indirizzato la partita in favore della formazione nerazzurra allenata da Simone Inzaghi.