La Gazzetta dello Sport parla della partita Fiorentina-Inter e spiega come all'interno del match ci sia stata una lunga serie di episodi da prendere in esame.



“Può darsi che un giorno qualcuno racconterà una «Fiorentina-Inter 3-3» indimenticabile, sebbene non epica come «Italia-Germania 4-3». Questa non è una semifinale mondiale, ma succede davvero di tutto. Compreso il fatto che, quasi quasi, si risolva ai supplementari come all’Azteca: il 3-3 della Fiorentina arriva infatti al minuto 56 del secondo tempo, dopo un recupero folle di 12’. E dopo una lunga lista di eventi non frequenti, almeno tutti assieme: 1) l’autogol iniziale di De Vrij dopo 17 secondi; 2) quattro interventi al Var tutti decisivi, nel bene e nel male; 3) un arbitro andato in confusione, ma non aiutato da situazioni tutte davvero al limite; 4) il vantaggio di 3-1 dei nerazzurri che al 101’ si trasforma in 3-3, con un rigore che non c’è, riscrivendo così la classifica come in un thriller. La cosa divertente è che alla fine il pari potrebbe anche essere giusto. Ma l’Inter ne esce psicologicamente a pezzi. Mentre la Fiorentina, su e giù per le scale, è risucchiata dalla Samp e vede il Toro allontanarsi. Vissero tutti più o meno felici e scontenti, escluse Milan e Roma che adesso si fanno qualche illusione Champions in più”.