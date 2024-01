Fiorentina-Inter, la MOVIOLA LIVE: proteste sul vantaggio di Lautaro. Bastoni-Ranieri, niente rigore per i viola

Redazione CM

Questi gli episodi arbitrali di Fiorentina-Inter, uno dei posticipi della 22esima giornata di Serie A. L'arbitro della sfida del Franchi sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna. Gli assistenti saranno Imperiale e Vecchi, il quarto ufficiale sarà Giua, VAR dell'incontro Marini, Assistente VAR Doveri.



PRIMO TEMPO



46' AMMONITO IKONE - L'ex Lille stende Carlos Augusto: ammonito, era diffidato. Salterà il Lecce.



42' AMMONITO BASTONI - Ikoné cerca Nzola, Bastoni tocca con la mano e viene ammonito.



35' LA FIORENTINA CHIEDE UN RIGORE! - Contatto in area di rigore tra Bastoni e Ranieri. Il difensore nerazzurro non guarda il pallone e tira giù Ranieri. Il Var, dopo il check, non manda all'on-field-review Aureliano. Si riparte con il rinvio dal fondo.



14' GOL DELL'INTER OK - Su angolo di Asllani Lautaro prende posizione spingendo Parisi, che va giù, poi di testa batte Terracciano. Proteste viola, il Var Marini conferma il gol. Non c'è fallo del Toro.



11' GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA - Pallone lungo di Martinez Quarta, Nzola prende il tempo a de Vrij, si presenta davanti a Sommer e lo batte: gol annullato per fuorigioco, confermato dal Var.