Dopo essere stata eliminata dalla Champions League, l’Inter cerca immediato riscatto in campionato, l’obiettivo è mantenere la testa della classifica e difendere i 2 punti di vantaggio sulla Juventus. Obbligatorio vincere la gara al Franchi contro una Fiorentina in piena crisi, reduce da tre sconfitte consecutive, che hanno messo in bilico la panchina di Vincenzo Montella: la Viola infatti ha collezionato appena 16 punti nelle prime 15 partite di questo campionato, la partenza peggiore dal 2001/2. Secondo gli esperti, si legge in una nota di Agipronews, la sfida del Franchi non sarà una passeggiata per i nerazzurri che però sono favoriti, a 2.10 contro il 3.50 del successo toscano e del pareggio. Più sicuri gli scommettitori, il 90% infatti ha scelto la vittoria interista. Tanti gli ex della gara, Vecino, Biraghi, Borja Valero: tra questi il principale indiziato al gol è l’uruguaiano, a 7.50, ma in casa viola si aspetta da tanto il gol di Chiesa, offerto a 4.00. Quota rasoterra per la rete dell’Inter, a 1.15, occhio naturalmente alla coppia gol LuLa: il gol è per entrambi a 2.15.