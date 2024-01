Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: Beltran contro Lautaro, giocano Nzola e Carlos Augusto

Al Franchi di Firenze arriva l'Inter per chiudere la domenica della 22esima giornata di Serie A, che fin qui a sorriso ai nerazzurri: dati i pareggi casalinghi per la Juventus e il Milan contro Empoli e Bologna, se gli uomini di Simone Inzaghi vinceranno in casa della Fiorentina allungheranno sui cugini e si prenderanno la testa della classifica sui bianconeri con una partita da recuperare contro l'Atalanta.



Per la squadra viola classico 4-2-3-1 con Terracciano che mantiene la titolarità anche a causa dell'assenza del secondo Christensen, fuori Milenkovic e Kayode con Parisi che rileva lo squalificato Biraghi. Davanti non ancora pronto, ma disponibile a fare il suo ingresso a partita in corso Nico Gonzalez, gioca Nzola supportato da Beltran, Bonaventura e Ikoné. Sottil ha avuto un problema nel riscaldamento.



Inzaghi si affida alla collaudatissima coppia offensiva Lautaro-Thuram, con Mkhitaryan a centrocampo e Frattesi-Asllani a sostituire gli squalificati Barella e Calhanoglu. Sulle fasce Darmian e Carlos Augusto, parte fuori inizialmente Dimarco così come Acerbi che viene rilevato da De Vrij, che gioca con Pavard e Bastoni davanti a Sommer.



FIORENTINA - Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Beltran; Nzola.



INTER - Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Lautaro, Thuram