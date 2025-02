Fiorentina-Inter, le pagelle di CM: Bastoni irriconoscibile, la Thu-La affonda. Kean, finiti gli aggettivi

AFP via Getty Images

: ci si aspettava venisse impallinato. Chiude la partita coi guantoni appena sporchi: torna in campo dopo la bufera mercato. E sbarra la strada a Carlos Augusto senza farsi mai superare: qualche pallone gestito non benissimo a inizio gara gli faalzare la soglia dell'attenzione. E non sbaglia più nulla facendo valere i musoli contro uno spentissimo Thuramsi esalta nel duello con Lautaro, annullandolo totalmente. E quando c'è da soffrire diventa ancora più efficace salvando più volte in tackle. Che altro c'è? La rasoiata che vale l'1 a 0. E tanto basta

presidia la fascia in una gara dal consueto ordine tattico. Spinge poco, ma ci pensa Parisi per lui. Dall'87'corre come un treno, al solito, e i suoi cross in area sono sempre mortiferi. Come quello perfetto per la capocciata di Kean che abbatte l'Interparte male, ma si accende con l'avanzare della partita portando a spasso i centrocampisti nerazzurri. Dà il la per il secondo gol viola con una progressioneprimo tempo di personalità in cui non disdegna qualche sana randellata agli avversari. Suo l'assist per Ranieri

anche lui, finalmente, tira fuori gli attributi contro un avversario complicatissimo. I cross che partono dai suoi piedi sono spesso pericolosiin una serata in cui brillano tutti gli altri si limita all'ordinaria amministrazione cucendo il gioco e dando una mano in ripiegamento. Dal 90'+1spara addosso a Sommer da zero metri di testa, ma alla seconda occasione non perdona mandando in paradiso il Franchi. Chiude i conti segnando anche il gol numero 19 in stagione. Giocatore clamoroso. E pensare che è costato poco più di 10 milioni. Dal 90'+1 Caprini

deve fare le nozze coi fichi secchi per le innumerevoli indisponibilità. Qualcuno lo aveva già dato per battuto, e invece confeziona un vero e proprio capolavoro tattico. Costringe l'Inter ad un possesso sterile chiudendo gli spazi. E quando la Fiorentina riparte è micidiale. L'Inter torna a casa con la coda fra le gambe e con tre reti subite. Il merito è in gran parte suo.: Un mezzo miracolo anche figlio della buona sorte e tre gol subiti. Forse poteva di più sul colpo di testa di Kean.: Dov’è sul colpo di testa di Kean?

: È l’unico che merita la sufficienza in una difesa imbarazzante.: Sbaglia veramente tutto, tanto da non sembrare Bastoni.: Non trova mai spazio per far valere la sua progressione.: Meriterebbe il cambio a fine primo tempo. Rimane in campo e spalanca a Ranieri la via del gol.(Dal 43’ s.t.(Dal 17’ s.t.: Neanche il suo ingresso dà un impulso diverso alla squadra).: L’Inter lo aspetta da mesi ma stava facendo meglio senza di lui. Stesso errore commesso nel derby: palla persa a centrocampo e gol per l’avversario che parte in contropiede.

: Mai in partita.(Dal 24’ s.t.: Un peso da portarsi dietro fino al termine della stagione).Carlos Augusto 5: Dodò gli fa venire il mal di testa.(Dal 37’ s.t.(Dal 17’ s.t.Ingresso pessimo, entra e fa assist, ma per Kean).: Non c’è spazio per le sue sgasate e soffre tremendamente.: Poche palle giocabili e tanto nervosismo.: L’Inter esce distrutta dal Franchi, per gioco espresso e risultato.