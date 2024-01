Fiorentina-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Inter (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Sfida fra le altre due squadre che hanno partecipato alla Supercoppa Italiana, vinta dai nerazzurri che vogliono riprendersi la vetta della classifica. I viola cercano punti Champions.



LE ULTIME - Nico Gonzalez ha iniziato ad allenarsi in gruppo e sarà convocato per la gara contro l’Inter, anche se partirà dalla panchina. Biraghi out per squalifica, spazio per Parisi. Per Inzaghi, in regia ci sarà Asllani vista la squalifica di Calhanoglu e Frattesi sarà la mezzala destra al posto di Barella. Bastoni va verso la panchina dopo l'affaticamento muscolare all'adduttore che gli ha fatto saltare la finale di Supercoppa Italiana. Dubbi a destra, con Dumfries che mercoledì non si è allenato per un permesso accordato per motivi personali.



PROBABILI FORMAZIONI -



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic. Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi