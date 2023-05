Fiorentina-Inter (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity) è la finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Prima del calcio d'inizio l'italo-brasiliana Gaia (classe 1997, vincitrice di Amici 2019) canterà l'Inno di Mameli accompagnata dalla banda dell'Aeronautica Militare e verrà osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. In caso di parità dopo i primi 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.



QUI FIORENTINA - Italiano può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il portiere Sirigu. Martinez Quarta è in vantaggio su Ranieri per affiancare Milenkovic al centro della difesa, sulla fascia Ikoné è in ballottaggio con Kouamé (ex settore giovanile nerazzurro).



QUI INTER - Senza gli infortunati Skriniar e Mkhitaryan, Inzaghi fa giocare capitan Handanovic in porta. Dzeko viene preferito a Lukaku come partner di Lautaro in attacco dall'inizio.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano.



INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.