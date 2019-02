Si chiude con il big match del Franchi di Firenze e che vedrà laaffrontareilDue squadre che arrivano da un periodo differente, con i viola ancora imbattuti in questo 2019 e i nerazzurri che si sono ritrovati nelle ultime 3 gare (trovando anche il passaggio del turno in europa League) proprio dopo lo scoppio del casoL’Inter ha vinto tre delle ultime cinque partite contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P) e in questo parziale ha segnato ben 14 gol. Al Franchi la Fiorentina non perde contro l’Inter in campionato da febbraio 2014 (3V, 1N). In 11 delle ultime 13 sfide tra Fiorentina e Inter in Serie A ci sono stati almeno tre gol nel match (in questo parziale 49 reti in totale, 3.8 di media a gara).ha realizzato quattro reti contro l’Inter in Serie A, solo contro la Roma (sei gol) l’attaccante colombiano ha segnato di più.- autore di tre reti contro la Fiorentina in Serie A - ha segnato nell’ultimo match di campionato, il centrocampista belga non trova il gol in due gare di fila nel massimo campionato da febbraio 2017 (quattro in quel caso).(4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Gerson.(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skiniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.​