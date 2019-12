Vincere per uscire dalla crisi e salvare la panchina, vincere per mantenere il primato e riscattare subito la mancata qualificazione agli ottavi di Champions: la Fiorentina di Vincenzo Montella ospita alle 20.45 presso lo Stadio Franchi di Firenze l'Inter di Antonio Conte, nel posticipo serale della 16esima giornata di Serie A. I viola sono in un momento nero, reduci da quattro sconfitte di fila e a secco di vittorie dal 30 ottobre: sprofondati al 13esimo posto, a più quattro sulla zona salvezza, necessitano di una vittoria per risollevare il morale dell'ambiente e conservare il proprio allenatore. Dal canto loro i nerazzurri vogliono conservare il primo posto in classifica, a più due sulla Juventus, tornare alla vittoria dopo il pari contro la Roma e dimenticare la sconfitta contro il Barcellona che è costata la retrocessione in Europa League. Sfida non semplice per Conte, che deve ancora fare a meno di diversi infortunati tra cui Sensi, Barella e Sanchez, ma che in Serie A finora ha totalizzato la bellezza di 12 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Fiorentina e Inter hanno pareggiato due delle ultime tre sfide di Serie A (un successo nerazzurro), tante quante nelle precedenti 18.cLa Fiorentina non perde da cinque partite interne di Serie A contro l'Inter (3V, 2N) - non registra una striscia senza sconfitte più lunga contro i nerazzurri dal 2000 (12).cLa Fiorentina ha collezionato 16 punti nelle prime 15 partite di questo campionato, negli anni 2000 è partita peggio solo nella stagione 2001/02 (14 punti).cLa Fiorentina ha perso tutte le ultime quattro partite di campionato: nell’era dei tre punti a vittoria solamente due volte la Viola ha ottenuto cinque sconfitte di fila, una con Montella nella scorsa stagione, una con Chiarugi nel 2002.cNell’era dei tre punti a vittoria solo Luciano Chiarugi (0) e Ottavio Bianchi (0.64) hanno mantenuto una media punti peggiore di Vincenzo Montella in una singola esperienza alla guida della Fiorentina (0.82 da aprile a oggi).cL’Inter ha ottenuto finora 38 punti in campionato, nell’era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2006/07 e nel 2017/18 (39): nel primo caso vinsero anche la 16ª giornata, nel secondo la pareggiarono.cSolo tre squadre prima dell’Inter 2019/20 avevano vinto le prime sette trasferte stagionali in Serie A: Milan 1992/93, Juventus 2018/19 (entrambe Scudetto a fine anno) e Lazio 2002/03 (quarto posto finale) - solo rossoneri e bianconeri vinsero anche l’ottava.Nessuna squadra ha subito più gol di testa rispetto alla Fiorentina in questo campionato (sei), mentre nessuna ne ha incassati meno dell’Inter con questo fondamentale (uno) - inoltre solo il Cagliari (sette) ha segnato più reti di testa dei nerazzurri (sei).cLe prime sei partite del centrocampista dell’Inter Matías Vecino in Serie A sono state con la maglia della Fiorentina nella stagione 2013/14 (esordio proprio contro i nerazzurri), per lui in viola anche 61 gare tra il 2015 e il 2017.cMartín Cáceres ha affrontato quattro volte l’Inter in Serie A, sempre in casa - un gol per lui (3V, 1P) - il difensore della Fiorentina, in gol contro il Torino, non segnava nel massimo campionato italiano da aprile 2018, quando vestiva la maglia della Lazio (contro la Viola).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.​



