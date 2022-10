Nell'anticipo che chiude il sabato scendono in campo, al Franchi, Fiorentina e Inter. Di seguito la cronaca e l'analisi degli episodi arbitrali controversi.





Fiorentina-Inter ore 20.45



Arbitro: Valeri

Assistenti: Preti-Di Iorio

IV Ufficiale: Serra

VAR: Mariani

AVAR: Costanzo



35' - Ancora l'esterno interista coinvolto, questa volta nell'area della Fiorentina. Va al tiro in un confronto 1 vs 1 con Terracciano che pare e poi si vede rovinare addosso l'ex Verona. Niente rigore per Valeri.



32' - Su un cross Bonaventura calcia verso la porta ma Dimarco lo falcia. Valeri viene richiamato al Var e concede penalty. Nessuna sanzione però per il giocatore, decisione che scatena le proteste dei viola.