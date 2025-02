Fiorentina-Inter, perché Gudmundsson non è nemmeno in panchina

Getty Images

Sorpresa alla lettura delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter:, atteso tra i titolari viola, una brutta notizia che acuisce l'emergenza in casa gigliata.- De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Dodo, Beltran, Parisi; Kean. All. PalladinoL'islandese, che avrebbe giocato dietro Moise Kean sulla trequarti, è out a causa di unache ha costretto il tecnico Raffaele Palladino a puntare su Parisi avanzato davanti a Gosens a sinistra accentrando Beltran nel ruolo di sottopunta.

Gli indisponibili viola? Tutti i nuovi acquisti, ovvero Pablo Marì, Folorunsho, Zaniolo, Ndour e Fagioli, Adli che è infortunato. Cataldi e Colpani invece sono in panchina, hanno recuperato ma non sono al meglio. Una situazione di vera emergenza.