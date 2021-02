Si apre la 21esima giornata di Serie A con la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Inter. La squadra di Conte, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica, arriva dal ko di Coppa Italia contro la Juventus e da una settimana movimentata per le voci sulla cessione del club. Obiettivo tre punti lontano da San Siro, dove è a secco di vittoria dal 23 dicembre, quando passò a Verona. Di fronte una Viola senza gli squalificati Milenkovic e Castrovilli, a caccia di punti salvezza e di un'altra notte magica come quella di Torino contro la Juventus.



FIORENTINA-INTER ore 20.45

Tv: Sky Sport 251



Fiorentina 3-5-2: Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella; Igor, Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Biraghi, Ribery, Vlahovic. All.: Prandelli



Inter 3-5-2 1: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All.: Conte