Fiorentina-Inter tra campo e mercato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Vlahovic era il preferito nerazzurro nella lista stilata per il dopo-Lukaku, ma certe cifre sono ormai lontane anni luce dalla possibilità di spesa nerazzurra. Mercato a parte, oggi il serbo 21enne cerca di aggiungere altre tacche in una partita mai banale per lui: dei 30 gol segnati in Serie A, quello ad Handanovic del 2019 resta ancora uno dei preferiti. E poi c’è il fresco ricordo che lo tormenta: nella sfida di San Siro dell’anno Dusan sbagliò due volte, gol del possibile 2-4 fallito e svarione che spalancò il 4-3 interista.