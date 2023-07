Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina si sarebbe interessata a Niclas Fullkrug, tedesco del Werder Brema, che ha vinto la classifica dei cannonieri in Bundesliga con 16 gol. L'attaccante nelle ultime ore sembra essere entrato nei radar di Pradè e Barone. Sia per motivi tecnici, che economici. Il suo costo è di 15 milioni di euro, 10 in meno della clausola per Dia.