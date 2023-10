L’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che vanta più di un contatto istituzionale in Medio Oriente, ha tentato di fungere da intermediario per un eventuale acquisizione della Fiorentina, ora in mano all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Come svelato da un’inchiesta di Report , andata in onda ieri sera su Rai Tre, Renzi ha provato a contattare Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, per parlargli degli interessamenti sauditi ricevuti per il club. Barone, tuttavia, non ha mai risposto al leader di Italia Viva.