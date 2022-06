La ricerca di un centravanti è ormai diventato uno dei leitmotiv dell’estate viola. Dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus la Fiorentina ha perso molto in fase di realizzazione e, con il solo Cabral attualmente in rosa, la dirigenza gigliata è alla ricerca di un profilo adatto al gioco di Vincenzo Italiano. Dopo le voci che portavano a profili d’esperienza - come Belotti, Cavani e Suarez – quest’oggi Lady Radio ha riportato l’interesse per un altro attaccante, anche questi di caratura europea.



Secondo l’emittente radiofonica fiorentina i viola avrebbero allacciato i primi contatti con il Real Madrid, club con il qual sta contemporaneamente trattando per Odriozola, per il centravanti serbo Luca Jovic. Sembra che la Fiorentina abbia mostrato un interesse concreto per la punta classe ‘97 in uscita dai Blancos. I due club starebbero lavorando per la formula ideale ad entrambi: al momento potrebbe essere quella del prestito, con parte dell'ingaggio di circa 5 milioni a stagione che verrebbe pagato dal Real.



Un ulteriore indizio arriva dai social: questa mattina infatti L’ex Eintracht Francoforte avrebbe seguito l’account Instagram del club gigliato. Non è una prova concreta, ma qualcosa che senza alcun dubbio ha cominciato a far sognare i tifosi viola