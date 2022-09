A decidere la partita di ieri sera tra Udinese e Fiorentina è stata la rete dopo pochi minuti di Beto: rete che decide la partita e che , dopo aver rivisto le immagini, risulta essere senza dubbio regolare. Anche se è servito un ulteriore controllo da parte del Var, la scelta del direttore di gara Maurizio Mariani è risultata essere la migliore. La rete dei padroni di casa di Beto infatti nasce da un primo contatto tra Deulofeu e Venuti che, nonostante la fragorosa caduta del laterale viola, è totalmente regolare.



Il fatto che l’attaccante spagnolo appoggi le mani sulla schiena di Venuti porta i viola a protestare, ma il contatto tra i due è troppo leggero e Venuti non fa niente per rimanere in piedi: in certi palcoscenici, come ad esempio in campo europeo, contatti del genere non sono minimamente considerati falli e per questo l’arbitro ha fatto bene a convalidare il goal. A confermarlo immediatamente è stato anche il Var che stavolta decide di non intervenire per correggere quanto deciso da Mariani sul terreno di gioco.