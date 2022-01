La dirigenza della Fiorentina è già al lavoro per l'estate per cercare un nuovo portiere, dato che Dragowski pare essere stato bocciato, e il primo nome è quello di Alex Meret, che con il Napoli è nella stessa situazione contrattuale del polacco. Non è da escludere che si possa parlare di uno scambio tra i due. Se invece nell'immediato per il numero 69 si aprissero altre strade, la Fiorentina potrebbe anche restare così con Terracciano titolare, Rosati vice e Cerofolini terzo, rimandando ogni intervento all'estate. Tra le alternative occhio a Vicario e Carnesecchi, oltre a Cragno, mentre sembra sfumare Fofana. Lo scrive il Corriere Fiorentino.